Usta gazeteci Ahmet Emin Yalman’ın Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye adlı kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İlk baskısı 1930 yılında İngilizce yapılan ve Türkçede ilk kez yayımlanan Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye, ülkenin savaş öncesi, savaş dönemi ve savaş sonrası durumunun incelendiği üç ana başlık altında toplanıyor.

Türkiye’nin savaşa giriş nedenleri, kaynaklar, yeni savaş hükümeti düzeni ve izlenen politikalar kitabın ana eksenini oluşturuyor. Yalman ayrıca, savaş sırasında yaşanan iaşe sorunu, savaş maliyesi ve milliyetçilik meseleleri ile “eğitim”, “kadın erkek eşitliği”, “ahlak”, “sağlık” gibi önemli başlıklar üzerinden savaşın yansımalarını da ele alıyor. Döneminin önemli kitaplarından biri olan Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye, savaşın ülke ekonomisine, insan kaynaklarına ve toplumsal düzene etkilerini savaş sonrası süreci de dâhil ederek gözler önüne seriyor.

Ahmet Emin Yalman (1888-1972): Selanik’te doğdu. Selanik Askeri Rüşdiyesi, Selanik Alman ve Beyoğlu Alman Mektebi’nde okudu. Gazeteciliğe Sabah gazetesinde muhabir ve çevirmen olarak başladı. Sonraki dönemde Yeni Gazete’ye geçti. 1911 yılında eğitim için Amerika’ya gönderildi. 1912 yılında açılan Pulitzer Gazetecilik Okulu’nu ilk öğrencilerinden biri olarak tamamladı ve “The Development of Modern Turkey as Measured by its Press” tezi ile felsefe doktoru oldu. 1914-1916 yılları arasında Darülfünun’da, 1916-1920 arasında Mülkiye Mektebi’nde çalıştı. Tanin’in yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. 1917’de Asım Us’la Vakit gazetesini kurdu. Dönemin siyasi çalkantıları nedeniyle 1919’da gözaltına alındı.

Önce Kütahya’ya, sonra da 1920’de Malta’ya sürüldü. Cumhuriyet’in ilanından sonra, Şükrü Esmer ve Enis Tahsin Til ile birlikte Vatan gazetesini çıkardı. Bir süre ticaretle uğraştı. 1936’da haftalık gazete Kaynak’ı yayımlamaya başladı, kısa süreliğine Tan gazetesini devraldı. 1940’ta Vatan gazetesini tekrar çıkardı. 1960-1962 arasında Hür Vatan gazetesini çıkardı. Eserlerinden bazıları: Die Türkei (1918), Turkey in the World War (1930), Gerçekleşen Rüya (1938), Yarının Türkiyesine Seyahat (1944), Turkey