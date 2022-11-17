Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Sovyetler Birliği ile Osmanlı Devleti’nin içinde olduğu İttifak Devletleri arasında yapıldı. Bolşevik İhtilali sonucunda kurulan Sovyetler Birliği bu antlaşma ile I. Dünya Savaşı’ndan ayrılarak, işgal ettiği yerleri ve daha önce aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.

İtilaf Devletleri’nin kazandığı bir savaş olan Birinci Dünya Savaşı sonucunda yapılan antlaşmalar nelerdir? Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı açısından sonuçları neler olmuştur? İşte, tüm detaylarıyla Birinci Dünya Savaşı sonuçları …

Versailles Antlaşması

Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Almanya Alsace-Loraine (Alsas-Loren) topraklarını ve Almanya’nın bir kısım topraklarını Fransa’ya geri verdi. Almanya’nın bir kısım toprakları ve deniz aşırı sömürgeleri de İtilaf Devletleri arasında paylaştırıldı.

Saint- Germain Antlaşması

Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Bu antlaşma ile Avusturya ve Macaristan iki ayrı devlet durumuna getirildi ve Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler tarih sahnesine çıktı.

Trianon Antlaşması

Macaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Macaristan’ın bazı toprakları Çekoslovakya’ya, Romanya ve Yugoslavya’ya verildi. Bu antlaşma ile Macaristan, denizle bağlantısı olmayan küçük bir devlet haline geldi.

Nöyyi Antlaşması

Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Bulgaristan’ın bir kısım toprakları Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’ya verildi. Bu antlaşma Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısını kesmiş oldu.

Sevr Antlaşması

Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Kapitülasyonlar yeniden uygulamaya konulacak, İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletleri’nin yönetimine bırakılacak, Osmanlı Devleti’ne ait olan topraklar; Yunanistan, Fransa ve İngiltere arasında paylaştırılacak, Osmanlı ordusu dağıtılarak, sayısı sınırlandırılacak ve silahlarına el konacaktı.

Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Açısından Sonuçları

Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti açısından sonuçları oldukça zorlu ve yıpratıcı olmuştur. Bu savaşın neticesinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Antlaşmaları ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş ve tüm toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir.

Gerçekleşen işgal hareketlerine karşı gelişen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği direniş ile birlikte Anadolu’da Kurtuluş Savaşı başlamış ve bu savaşın sonunda yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.