İtilaf Devletleri’nin kazandığı bir savaş olan Birinci Dünya Savaşı sonucunda yapılan antlaşmalar nelerdir? Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı açısından sonuçları neler olmuştur? İşte, tüm detaylarıyla Birinci Dünya Savaşı sonuçları…
Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları
Maddeler halinde Birinci Dünya Savaşı sonuçları şu şekilde sıralanabilir:
- Yaklaşık 100 milyona yakın askeri personelin hazır bulunduğu Birinci Dünya Savaşı; o tarihe kadar insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaş olarak tarihi kaynaklardaki yerini almıştır. Gerçekleşen bu savaştan yaralanan ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 40 milyona yakındır.
- Bu savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rus Çarlığı yıkılmıştır. Bu üç devletin savaş sırasında elinden çıkan topraklarda; Polonya, Yugoslavya, Finlandiya ve Macaristan gibi yeni devletler kurulmuştur. Bu özelliği sebebiyle 1. Dünya Savaşı; özellikle Avrupa’da siyasi haritaları yeniden çizmiştir.
- Rusya’da gerçekleşen Bolşevik Devrimi, İtalya’da faşizm ve Almanya Nazizm gibi yeni ideolojiler ve siyasi rejimler ortaya çıkmıştır.
- Savaş sonrasında bozulan düzeni yeniden tesis etmek ve bir daha böyle büyük bir savaşın yaşanmaması için Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
- Savaşı kaybeden devletler imzalandıkları ağır antlaşmalarla zor durumda kalmıştır. Bu durum da yaşanacak olan İkinci Dünya Savaşı’na zemin hazırlamıştır.
Birinci Dünya Savaşı Sonucunda Yapılan Antlaşmalar
Brest-Litovsk Antlaşması
Sovyetler Birliği ile Osmanlı Devleti’nin içinde olduğu İttifak Devletleri arasında yapıldı. Bolşevik İhtilali sonucunda kurulan Sovyetler Birliği bu antlaşma ile I. Dünya Savaşı’ndan ayrılarak, işgal ettiği yerleri ve daha önce aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.
Versailles Antlaşması
Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Almanya Alsace-Loraine (Alsas-Loren) topraklarını ve Almanya’nın bir kısım topraklarını Fransa’ya geri verdi. Almanya’nın bir kısım toprakları ve deniz aşırı sömürgeleri de İtilaf Devletleri arasında paylaştırıldı.
Saint- Germain Antlaşması
Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Bu antlaşma ile Avusturya ve Macaristan iki ayrı devlet durumuna getirildi ve Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler tarih sahnesine çıktı.
Trianon Antlaşması
Macaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Macaristan’ın bazı toprakları Çekoslovakya’ya, Romanya ve Yugoslavya’ya verildi. Bu antlaşma ile Macaristan, denizle bağlantısı olmayan küçük bir devlet haline geldi.
Nöyyi Antlaşması
Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Bulgaristan’ın bir kısım toprakları Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’ya verildi. Bu antlaşma Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısını kesmiş oldu.
Sevr Antlaşması
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Kapitülasyonlar yeniden uygulamaya konulacak, İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletleri’nin yönetimine bırakılacak, Osmanlı Devleti’ne ait olan topraklar; Yunanistan, Fransa ve İngiltere arasında paylaştırılacak, Osmanlı ordusu dağıtılarak, sayısı sınırlandırılacak ve silahlarına el konacaktı.
Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Açısından Sonuçları
Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti açısından sonuçları oldukça zorlu ve yıpratıcı olmuştur. Bu savaşın neticesinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Antlaşmaları ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş ve tüm toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir.
Gerçekleşen işgal hareketlerine karşı gelişen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği direniş ile birlikte Anadolu’da Kurtuluş Savaşı başlamış ve bu savaşın sonunda yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
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