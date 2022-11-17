Bölgedeki Rus ilerleyişini durdurmak ve Orta Asya Türklerini, Osmanlı Devleti etrafında birleştirmek gibi gayelerle savaşılan Kafkasya Cephesi nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte, Kafkas Cephesi hakkındaki tüm detaylar…

Kafkas Cephesi Ne Zaman Açıldı?

Kafkas Cephesi ya da bir diğer adıyla Doğu Cephesi; 1914 yılında Çarlık Rusya ordusunun saldırması sonucu Rusya'ya karşı açılmış bir cephedir. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe olma özelliği de taşıyan Kafkas Cephesi; aynı zamanda ilk taarruz cephesi olması sebebiyle de önemli bir yere sahiptir.

Kafkas Cephesi Tarafları

Osmanlı Devleti’nin açtığı bir cephe olan ve daha önce kaybedilen yerleri geri almak amacıyla savaşılan bu cephede Osmanlı İmparatorluğu işe Çarlık Rusya karşı karşıya gelmiştir. Bu cephede savaş; Rus ordularının Osmanlının sınırlarını geçmesiyle başlamıştır. Enver Paşa yönetimindeki 150 bin kişilik Osmanlı ordusu Sarıkamış harekâtını başlatmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında, Kafkas Cephesi komutanı kimdir sorusuna verilecek cevap Enver Paşa olacaktır.

Kafkasya Cephesi Nedenleri

Birinci Dünya Savaşı Kafkasya Cephesinin amaçları şu şekilde sıralanabilir: