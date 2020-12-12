Geçtiğimiz aylarda Mersin’den Denizli’ye kadar yol üzerinde otostop ile yardım isteyerek durdukları araçlardan birçok gasp olayını gerçekleştiren 6 kişilik çete, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafında tespit edilerek ‘Avcı Kapanı’ isimli operasyonla yakalanmıştı. Konya'nın Akşehir ilçesinde olayda kullanılan otomobille yakaladı. Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Sedef Y.'nin 8 suç kaydı tespit edilirken Duygu S.'nin 25 suç kaydı olduğu, 4 kez açık ceza evinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu, 10 kez ceza evinden firar ettiği, Ali Ç.'nin 2, Elem Z.'nin 10 ve Engin Z.'nin ise 29 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. JASAT timi dedektif gibi iz sürerek şüphelilerin, faili meçhul olayları gerçekleştirenlerin peşine düştü. Jandarmanın dedektifi olarak bilinen JASAT timleri Sedef Y., (20) Duygu S., (36) Sibel Ö., (31) Ali Ç., (31) Elem Z.’nin (44) DNA örnekleri iz sürerek geçmiş tarihlerde meydana gelen olayları araştırdı.
DNA'LARI 6 İLDEKİ 10 OLAYIN FAİLLERİ OLDUKLARINI ORTAYA ÇIKARDI
6 şüpheliye ait DNA örneklerini alan JASAT timleri 2009 ile 2020 arasındaki olayları araştırdı. 6 farklı ilde işlenen 10 faili meçhul gasp ve hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıslar olduğu ortaya çıktı. 11 yıl önce Yozgat’ta meydana gelen araçtan hırsızlık olayının, 2017 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Mersin ve Ankara’dan 6 farklı araçtan hırsızlık, 2018 yılında Mersin ve Antalya’da yine araçtan hırsızlık, 2020 yılında ise Konya’da yol kesme yöntemiyle yağma ve gasp olayı ile Mersin’de mala zarar verme olayını gerçekleştirenler oldukları ortaya çıktı.
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