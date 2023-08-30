Birçok kişi tarafından bilinmeyen Titanik filmleri

IN NACHT UND EIS (GECE VE BUZ), 1912

Almanya yapımı olan film, felaketten birkaç ay sonra, 40 dakika olacak şekilde çekildi. O dönemde filmin yönetmeni olan Mime Misu 24 yaşındaydı ve seyirciler tarafından pek ilgi görmedi. Kaybolduğu düşünülen film, yıllar sonra bir Alman özel koleksiyoncu tarafından keşfedildi.

Hayatta kalan en eski Titanik filmi olan bu film; yeniden düzenlendi, İngilizceye çevrildi ve İsviçreli besteci Christophe Sturzenegger tarafından yeni bir müzikle yeniden yayınlandı.