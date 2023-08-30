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        Haberler Dünya Birçok kişi tarafından bilinmeyen Titanik filmleri

        Birçok kişi tarafından bilinmeyen Titanik filmleri

        Titanik denilince herkesin aklına James Cameron tarafından çekilen ve tüm dünyada gişe rekorları kıran 'Titanik' film gelse de aslında büyük felaketten bu yana Titanik birçok kere beyaz perdeye aktarıldı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:32
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        • 1

          SAVED FROM TITANIC (TİTANİK'TEN KURTULMAK), 1912

          15 Nisan 1912 tarihine batan Titanik'ten sağ kurtulan Amerikalı oyuncu Dorothy Gibson, yaşadığı felaketi hemen beyaz perdeye uyarladı. Gibson'un anlatımıyla senaryo yazıldı ve Gibson filmde, kendisini oynadı.

          Film, genel olarak olumlu olarak karşılansa da olaydan 31 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde prömiyeri yapıldığı için, film trajedeiyi ticarileştirmek ile suçlandı. Filmin bilinen son baskısı Mart 1914'te Éclair stüdyosunda çıkan yangında yok olduğundan, artık kayıp bir film olarak kabul ediliyor.

        • 2

          IN NACHT UND EIS (GECE VE BUZ), 1912

          Almanya yapımı olan film, felaketten birkaç ay sonra, 40 dakika olacak şekilde çekildi. O dönemde filmin yönetmeni olan Mime Misu 24 yaşındaydı ve seyirciler tarafından pek ilgi görmedi. Kaybolduğu düşünülen film, yıllar sonra bir Alman özel koleksiyoncu tarafından keşfedildi.

          Hayatta kalan en eski Titanik filmi olan bu film; yeniden düzenlendi, İngilizceye çevrildi ve İsviçreli besteci Christophe Sturzenegger tarafından yeni bir müzikle yeniden yayınlandı.

        • 3

          TITANIC, 1943

          Film, propaganda amacıyla Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels emriyle çekildi. Filmde, kurgusal bir Alman subayının hayatı ele alınıyor. Filmin amacı Almanya'nın üstünlüğünü vurgulamak ayrıca İngiliz ve Amerikan kapitalizmini göstermekti.

        • 4

          TITANIC, 1953

          Jean Negulesco'nun yönettiği, Clifton Webb ve Barbara Stanwyck'in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı bir Amerikan drama filmidir. Filmde, Titanik'e binen ve sorunlarını çözmeye çalışan bir çift anlatılıyor.

        • 5

          A NIGHT TO REMEMBER (HATIRLANACAK BİR GECE), 1958

          Film, Walter Lord'un 1955 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanan, 1958 yapımı bir İngiliz, felaket-belgesel filmidir. Film ve kitap, 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra ilk yolculuğunda batan Titanik'in son gecesini anlatıyor.

        • 6

          S.O.S TITANIC, 1976

          Film, Titanik yolculuğunu; birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki farklı insanların gözünden anlatıyor.

        • 7

          SAVING TITANIC (TİTANİK'İ KURTARMAK), 2012

          Film, Titanik batarken elektrik enerjisini çalışır durumda tutmak için yorulmadan çalışan mühendisleri konu alıyor. Mühendislerin mücadelesi, elektrikli cankurtaran filikası ve vinçlerini çalışır durumda tutmayı sağlıyor.

        • 8

          RAISE THE TITANIC (TITANİK'İN YENİDEN YÜKSELTMEK), 1980

          Clive Cussler'ın aynı kitabından uyarlanan filmde, Titanik'te saklanan bir gizem için Amerikalılar ve Ruslar şiddetli bir mücadeleye girer.

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