"UCUZ ATLATTIM"

Kendisini dolandırmak isteyen bir kişiyle yazışmasını yayımlayan Birce Akalay, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor, aman diyeyim uyanık olun! Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay’ın profili gibiydi. Onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmiş iyice. Aman diyeyim, dikkat!