Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk yaşıyor

        Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren ikili, Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Oyuncu Birce Akalay, aşkı meslektaşı Hakan Kurtaş'ta buldu. İkili, gözlerden uzak aşk yaşamaya başladı.

        • 2

          Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın birlikteliğinin ortaya çıkmasının nedeni ise, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte Beyoğlu'ndaki bir sinemada izlemeye gittikleri filmle ortaya çıktı.

        • 3

          Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Oscar'a aday olan 'Zavallılar' filmini el ele izledi.

        • 4

          Oyuncu çiftin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarına kalp emojisiyle yorum yapmaları da dikkatlerden kaçmadı.

          Fotoğraflar: Instagram, İHA, AA

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İlk 'alo'nun 30. yılı
        İlk 'alo'nun 30. yılı
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Habertürk Anasayfa