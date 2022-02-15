"YANIMDA OLDUĞU HER GÜNE MİNNETTARIM!"

Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü oyuncu, meslektaşıyla çekilen fotoğraflarını yayınladı. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol'un doğum gününü şu sözlerle kutladı:

İbom... Canımın içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam... Yanımda olduğun her güne minnettarım! İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız. Hayat, yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin. İyi ki varsın can yoldaşım.