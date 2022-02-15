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Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Bir ömür ayrılmasın yollarım

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Bir ömür ayrılmasın yollarımız!

Oyuncu Birce Akalay, yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol'un 40. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı. Çelikkol ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Akalay, dostuna "İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız. Hayat, yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin" sözleriyle seslendi

15.02.2022 - 09:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2017-2018 yılları arasında ekrana gelen 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde rol alan oyuncu Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un dostlukları sürüyor. 

  • Akalay, yakın arkadaşı Çelikkol'un 40. yaş gününe özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

  • "YANIMDA OLDUĞU HER GÜNE MİNNETTARIM!"

    Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü oyuncu, meslektaşıyla çekilen fotoğraflarını yayınladı. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol'un doğum gününü şu sözlerle kutladı:

    İbom... Canımın içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam... Yanımda olduğun her güne minnettarım! İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız. Hayat, yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin. İyi ki varsın can yoldaşım.

  • BİR ÇOCUK BABASI

    2017'de mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşamıştı. 

  • 'BOŞANMA' İDDİASI

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda özel hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Çelikkol ve Mutlu ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Ayrılmaya karar verdiği ileri sürülen ikilinin, boşanacağı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

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