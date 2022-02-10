"Bu bir hak değil, hastalık!"

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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalay, bir iş toplantısından çıktığını belirtti. 37 yaşındaki oyuncu, "Çalışıyorum. Yeni bir işimiz var, dijital platformda yaza varmadan yayınlanır herhalde." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda da koronavirüsü atlatan Birce Akalay, "Uzun bir süre evden hiç çıkmadım, kimseyle görüşmedim. Bir hastalığa bu kadar şükredeceğimi hiç düşünmemiştim. Kendime ve hayvanlarıma vakit ayırdım. Tek başıma geçirdiğim güzel bir zaman oldu." dedi.

Karantinadayken tek başına olduğunu vurgulayan Akalay, 14 Şubat Sevgililer Günü için de "Yalnız kutlayacağım." ifadelerini kullandı.

"MANEN YANLARINDAYIM"

Birce Akalay, ayrıca son dönemde Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Ceylan Ertem ve Aleyna Tilki gibi isimlerin 'takıntılı hayran'larıyla yaşadığı sorunla ilgili konuştu. Akalay, "Umarım adalet yerini bulur. O anlamda mağdur olmuş arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayım. Doğru bildiğini söylemek suç değildir. Benim hiç öyle bir durumum olmadı. Ama tabii ki olması ihtimali de var. Bu bir hak değil, bu bir hastalık durumu. Onun için de gereken yapılır herhalde. Fiilen bir şey yapamasam da manen yanlarındayım diyebilirim." ifadelerini kullanarak destek çıktı.