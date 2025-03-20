Birce Akalay: Bana 'Şabaniye' diyorlar

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, Etiler'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine giderek saçlarını oldukça kısa bir halde kestiren Akalay, sosyal medyada son halini 1984 yapımı, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın rol aldığı 'Şabaniye' filmindeki 'Şabaniye'ye benzetilmesi hakkında konuştu.

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"BANA 'ŞABANİYE' DİYORLAR"

Kendisiyle ilgili yapılan benzetmeleri gördüğünü söyleyen Birce Akalay; "Evet, ben de gördüm ve kuaför arkadaşıma gönderdim. 'Ferit, ne yaptın? Bana, Şabaniye diyorlar' dedim" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

"KEMAL SUNAL'IN RUHU ŞAD OLSUN"

Birce Akalay, daha sonra konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: Ama ben severim, Kemal Sunal'ın ruhu şâd olsun.

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Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Birce Akalay'ı Yılmaz Morgül ve Edis'e de benzeterek, şu yorumları yapmıştı:

- Bence Yılmaz Morgül'e Yılmaz Morgül'den daha çok benzemiş.

- Birce 'Şabaniye' olmuş.

- Ben Yılmaz Morgül sandım.

- Hangisi Edis.