Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Birce Akalay: Bana 'Şabaniye' diyorlar - Magazin haberleri

        Birce Akalay: Bana 'Şabaniye' diyorlar

        İmaj değişikliğine giderek saçlarını oldukça kısa bir halde kestiren Birce Akalay, son halinin merhum sanatçı Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şabaniye' filmindeki karaktere benzetilmesiyle ilgili konuştu; "Evet, ben de gördüm ve kuaför arkadaşıma gönderdim. 'Ferit, ne yaptın? Bana Şabaniye diyorlar' dedim ama ben severim. Kemal Sunal'ın ruhu şâd olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bana 'Şabaniye' diyorlar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, Etiler'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine giderek saçlarını oldukça kısa bir halde kestiren Akalay, sosyal medyada son halini 1984 yapımı, merhum sanatçı Kemal Sunal'ın rol aldığı 'Şabaniye' filmindeki 'Şabaniye'ye benzetilmesi hakkında konuştu.

        "BANA 'ŞABANİYE' DİYORLAR"

        Kendisiyle ilgili yapılan benzetmeleri gördüğünü söyleyen Birce Akalay; "Evet, ben de gördüm ve kuaför arkadaşıma gönderdim. 'Ferit, ne yaptın? Bana, Şabaniye diyorlar' dedim" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

        "KEMAL SUNAL'IN RUHU ŞAD OLSUN"

        Birce Akalay, daha sonra konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: Ama ben severim, Kemal Sunal'ın ruhu şâd olsun.

        REKLAM

        Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Birce Akalay'ı Yılmaz Morgül ve Edis'e de benzeterek, şu yorumları yapmıştı:

        - Bence Yılmaz Morgül'e Yılmaz Morgül'den daha çok benzemiş.

        - Birce 'Şabaniye' olmuş.

        - Ben Yılmaz Morgül sandım.

        - Hangisi Edis.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #birce akalay
        #şabaniye
        #Kemal Sunal

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor
        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Habertürk Anasayfa