Yarışmacılar Mustafa Üstündağ, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz her hareketlerini özel komuta merkezinden izleyen Demet Akbağ’ın talimatlarını yerine getirmeye çalışacak. Demet Akbağ, ünlü misafirleriyle yarışmacılarına eğlenceli sürprizler hazırlayacak.

Güldürme Beni yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Güldürme Beni’nin Yeni Bölüm Tanıtımı;