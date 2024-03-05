Birand Tunca: İyi ki varsınız...
Oyuncu Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, son yolculuğuna uğurlandı. Tunca, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına "İyi ki varsınız" dedi
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Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen, geçtiğimiz pazar günü hayata veda etti.
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Birand Tunca acı haberi; "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurmuştu. Yasemin Sözen, dün Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
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Cenaze namazının ardından Birand Tunca; "Yanımda olan, olmaya çalışan, desteğini hissettiren güzel insanlar... Annemin bu güzel yolculuğuna eşlik edenler... Hepiniz iyi varsınız... İyi ki..." ifadelerini kullandı.
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Birand Tunca bu mesajının ardından annesiyle yer aldığı fotoğrafı paylaştı.