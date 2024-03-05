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        Haberler Magazin Birand Tunca: İyi ki varsınız... - Magazin haberleri

        Birand Tunca: İyi ki varsınız...

        Oyuncu Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, son yolculuğuna uğurlandı. Tunca, acılı gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına "İyi ki varsınız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:17
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          Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen, geçtiğimiz pazar günü hayata veda etti.

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          Birand Tunca acı haberi; "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurmuştu. Yasemin Sözen, dün Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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          Cenaze namazının ardından Birand Tunca; "Yanımda olan, olmaya çalışan, desteğini hissettiren güzel insanlar... Annemin bu güzel yolculuğuna eşlik edenler... Hepiniz iyi varsınız... İyi ki..." ifadelerini kullandı.

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          Birand Tunca bu mesajının ardından annesiyle yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

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