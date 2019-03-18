HTSPOR.COM / AHMET HAMDİ GİRGİN

Bir zamanlar Süper Lig'in gediklisi olan takımların birçoğu alt liglerde ayakta kalmaya çalışıyor. Hatta ekonomik sıkıntılara dayanamayıp kapatılanlar bile var. İşte o kulüplerin son durumları: