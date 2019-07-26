Bir Zamanlar Çukurova 35. son bölümde, sezon finalinde; Züleyha'nın hamileliğini onaylamayan, doğacak bebeğin kendisinden olamayacağını haykıran Demir, öfkesini, sinirini, hiddetini dindiremiyor. Züleyha suçsuz olduğunu söylese de Demir, Züleyha'nın Yılmaz ile beraber olduğunu iddia ediyor. Öte yandan Müjgan ile Yılmaz'ın nikah günü gelip çatıyor. Müjgan gelinlik içinde melek gibi süzülürken, neşesi ile çevresine gülücükler saçıyor. Yılmaz ise yüz yüze geldiği gerçekle üzerindeki şaşkınlığını, tasa ve korkuyu atmaya çalışıyor. İşte, yeni sezonu iple çekilen Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son gelişmeler...

Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar!

Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer.

Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır.

Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz sezonda adından oldukça söz ettiren dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezona eylül ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.