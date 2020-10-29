Bir Zamanlar Çukurova, 70. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Gözlerin yeni bölüm fragmanına çevrildiği dizide Demir ile Hünkar barıştı ve...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Demir’in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan’ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova’ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan’ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir.
Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan’ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz’dan şüphelenir. Demir, Gülten’in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz’ın bir farkı kalmamıştır.
Fekeli’yle düştükleri tuzaktan amcasının hayatını kurtararak çıkan Fikret, onu Adana’ya yollayıp adamların peşinden gider. Ancak bir türlü geri dönmeyince Fekeli, jandarmaya haber verir. Fekeli yeğeninin hayatından endişe ederken, Behice’nin ise komplo teorileri için eline fırsat geçmiş olacaktır.
Fekeli konağında gündem, Fikret’in kaybolması ve Fekeli ile düştükleri pusudur. Ancak Yılmaz da ortada yoktur. Behice, Fikret’in hikayesinin peşindedir ama Müjgan’ı asıl ilgilendiren başka bir şey vardır. Demir, Yılmaz’ın oğlunu kaçırdığı haberi ile Fekeli konağına elinde silah ile gelir! Fekeli de bu durumda, ne diyeceğini bilemez hale gelir.
Hünkar’ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova’da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar’ın elindeki dosyadadır!
Demir, tüm basının önünde oğlunun babasının Yılmaz olduğunu açıklayarak, kendisini Züleyha ve oğluna kol kanat germiş, aşık bir adam olarak anlatıp adeta temize çeker. Tüm Çukurova’nın gündeminde artık bu konu vardır, Sevda ve Hünkar savaşı unutulmuştur. Demir, annesi ile barışınca, Sevda’nın yanına da gitmez. Gidemediği için de öyle bir şey yapar ki, davranışı, Sevda’nın gözünde kendisine Hünkar’ın yaptıklarından farksız kalacaktır.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. BÖLÜM FRAGMANI
Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
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