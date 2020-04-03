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Bir Zamanlar Çukurova 62. son bölümü izleyicisi ile buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, Yılmaz’ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaşır ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırılır. Gözler ise hemen Demir’e çevrilir. Züleyha’nın zehirlenmesinde tek şüpheli o’dur. Ancak, Züleyha için tehlike hastahanede de devam edecektir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
— atvcomtr (@atvcomtr) April 2, 2020
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. BÖLÜM ÖZETİ
DEMİR VE ÜZÜM KIZ’IN SIRRI NE?
Hünkar’ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir’indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm’ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.
ZÜLEYHA HÜNKAR’DAN NE SÖZÜ İSTEYECEK?
Züleyha’nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesini ister. Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha’nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.
FEKELİ VE YILMAZ YİNE KARŞI KARŞIYA! ÜSTELİK SİLAHLA!
Fekeli ve Çetin ölümle burun buruna gelir. Silahlarını çıkarıp otomobillerini siper ederek uzun bir mücadeleye girişirler. Tüm bu karmaşanın ardından Yılmaz ile Fekeli de tekrar karşı karşıya gelir. Üstelik, gerilen sinirler ile silahlar çekilir ve Fekeli, Yılmaz’ın silahını kendine doğrultur!
ŞERMİN’İN FENDİ SAVCI’YI YENECEK Mİ?
Şehirde adeta savaş çıkmış, her yerden bir olay duyulurken, Şermin ise kendi dünyasının derdindedir. Savcı Jülide’yi hem Adana’dan hem Dr. Sabahattin’den uzaklaştırmak için yaptığı planı devreye sokmuş ve seyre başlamıştır. Ama elbette Jülide’nin rüşvet almakla suçlanması ile Sabahattin önce Şermin’den şüphelenecektir.
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