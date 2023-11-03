Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Sağanak yağışlar Pazar sabahı ayrılacak

        Habertürk meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel kaleme aldı: Fırtına ve şiddetli sağanak Pazar sabahı olurken batı bölgelerden ayrılacak ve ardından 3-4 süreyle yeniden güneşleneceğiz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 19:57 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batı ve kuzeybatı Avrupa yine tarihi bir fırtına yaşadı. Önceki gün başlayan ve bugün doğuya ilerleyen fırtınadan Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İngiltere can kayıpları çıktı. Orta ve Doğu Avrupa ise bugün kuvvetli yağış altında kalırken cumartesi (yarın) yağışlı hava Türkiye’nin batı ve kuzeybatı bölgelerine de geliyor.

        Batı Avrupa’nın yaşadığı bu büyük olay ile atmosferde yaşanan yer değiştirme, Türkiye’ye güneyden sıcak havanın çıkmasıyla sonuçlanıyor. Yarın gündüz Türkiye genelinde bir yaz havası yaşanacak. En azından hava sıcaklıklarına bakınca (İstanbul 26°C, Ankara 25°C, İzmir 30°C) Kasım ayında olduğumuzu anlayamıyoruz.

        REKLAM

        Yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevresinde kuvvetlenecek güney yönlü rüzgarlar (lodos ve keşişleme) 80 ila 100 km/saat sürate ulaşacak görünüyor. Bu durum Çanakkale-Bursa-İstanbul-Yalova arasındaki deniz ulaşımını öğlen saatlerinden itibaren aksatabilir. Ayrıca havalimanlarında gecikmeler yaşanabilir.

        Cumartesi gecesi olduğunda ise hava tahminine göre İstanbul-Çanakkale-Balıkesir-İzmir üzerinden kuvvetli gök gürültülü sağanak geçecek. Tahmini olarak gece 21-22 sularından itibaren yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olalım. Edremit ve çevresinde şiddetli sağanak nedeniyle sel yaşanabilir, tahminlerde yağış miktarları 2-3 saat içinde 100 mm’yi lokal olarak aşacak görünüyor.

        Fırtına ve şiddetli sağanak Pazar sabahı olurken batı bölgelerden ayrılacak ve ardından 3-4 süreyle yeniden güneşleneceğiz. Yağmur miktarları yeterli değil üstelik çok hızlı yağıyor. bu suyu biriktiremedikten sonra çok fayda sağlayamıyoruz. Her geçen yıl daha az su biriktirebiliyoruz, 2010 yılındaki yüzey örtüsü ile 2023 yılındaki arasında fark var. 2000 ve 1980 arasında daha dramatik bir fark görüyoruz. Gelen yağmur asfalt kaplama ve binaların oluşturduğu geçirimsiz yüzeyle artık daha geniş alanlarda karşılaşıyor.

        Cumartesi beklenen fırtına ve yağışlar sırasında hava elektrikli ve şimşek/yıldırım üretmeye hazır olacaktır. Açık arazide ağaç diplerinden uzak durmayı unutmayalım.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hüseyin öztel
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        Fenomen Banu Parlak gözaltına alındı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        İstiklal'de sahte dolar dağıtanlar hakkında karar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Habertürk Anasayfa