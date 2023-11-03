Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar

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Batı ve kuzeybatı Avrupa yine tarihi bir fırtına yaşadı. Önceki gün başlayan ve bugün doğuya ilerleyen fırtınadan Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İngiltere can kayıpları çıktı. Orta ve Doğu Avrupa ise bugün kuvvetli yağış altında kalırken cumartesi (yarın) yağışlı hava Türkiye’nin batı ve kuzeybatı bölgelerine de geliyor.

Batı Avrupa’nın yaşadığı bu büyük olay ile atmosferde yaşanan yer değiştirme, Türkiye’ye güneyden sıcak havanın çıkmasıyla sonuçlanıyor. Yarın gündüz Türkiye genelinde bir yaz havası yaşanacak. En azından hava sıcaklıklarına bakınca (İstanbul 26°C, Ankara 25°C, İzmir 30°C) Kasım ayında olduğumuzu anlayamıyoruz.

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Yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevresinde kuvvetlenecek güney yönlü rüzgarlar (lodos ve keşişleme) 80 ila 100 km/saat sürate ulaşacak görünüyor. Bu durum Çanakkale-Bursa-İstanbul-Yalova arasındaki deniz ulaşımını öğlen saatlerinden itibaren aksatabilir. Ayrıca havalimanlarında gecikmeler yaşanabilir.

Cumartesi gecesi olduğunda ise hava tahminine göre İstanbul-Çanakkale-Balıkesir-İzmir üzerinden kuvvetli gök gürültülü sağanak geçecek. Tahmini olarak gece 21-22 sularından itibaren yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olalım. Edremit ve çevresinde şiddetli sağanak nedeniyle sel yaşanabilir, tahminlerde yağış miktarları 2-3 saat içinde 100 mm’yi lokal olarak aşacak görünüyor.

Fırtına ve şiddetli sağanak Pazar sabahı olurken batı bölgelerden ayrılacak ve ardından 3-4 süreyle yeniden güneşleneceğiz. Yağmur miktarları yeterli değil üstelik çok hızlı yağıyor. bu suyu biriktiremedikten sonra çok fayda sağlayamıyoruz. Her geçen yıl daha az su biriktirebiliyoruz, 2010 yılındaki yüzey örtüsü ile 2023 yılındaki arasında fark var. 2000 ve 1980 arasında daha dramatik bir fark görüyoruz. Gelen yağmur asfalt kaplama ve binaların oluşturduğu geçirimsiz yüzeyle artık daha geniş alanlarda karşılaşıyor.

Cumartesi beklenen fırtına ve yağışlar sırasında hava elektrikli ve şimşek/yıldırım üretmeye hazır olacaktır. Açık arazide ağaç diplerinden uzak durmayı unutmayalım.