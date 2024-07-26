"Bir türlü yanaklarımdan kurtulamıyorum!" diyenler dikkat! Yüz yogası ile yüzünüzü inceltmeniz mümkün!

FAYDALARI NELERDİR?

Bazı insanlar yüzlerini sıkılaştırmaya, kaldırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olduğu için yüz yogasına yemin ediyor, ancak bu faydalarla ilgili araştırmalar eksik. 2018'de yayınlanan bir çalışma, 20 hafta boyunca 30 dakikalık belirli yüz egzersizleri yapan 16 orta yaşlı kişiyi içeriyordu. Her bir kişi 32 yüz egzersizi konusunda eğitim almış ve sertifikalı bir yüz egzersizi eğitmeni ile 90 dakikalık iki seansa katılmıştır.