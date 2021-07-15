Bir PKK/YPG vahşeti daha! Afrin'de toplu mezar bulundu

PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyeleri tarafından, Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan birkaç gün öncesi Afrin´in Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makinesi ile kazı yapılarak ceset gömüldüğü yönünde dün bir ihbar yapıldı.
DHA'nın haberine göre, bölgede iş makineleriyle yapılan kazıda ilk etapta çuvallar içerisinde 35 cesede ulaşıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabah tekrar başladı. Devam eden kazılarda çıkartılan ceset sayısı 61'e ulaştı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, bunun bir insanlık suçu olduğunu ve herkesin bunu görmesini gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"PKK/YPG/PYD terör örgütünün ne suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor. Şu an sabah itibari ile rakam 61´e çıktı ve çalışmalar halen devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Afrin harekâtından birkaç gün önce, Afrin´de bulunan sivil halktan rakamlarını bilmediğimiz sayıda insan, YPG terör örgütü tarafından katledilmiştir. Katledilen bu insanlar, Afrin´in hemen kenar mahallesinde kepçe ve dozerlerle açılan mezarlara gömülmüştür. Dün bir ihbar üzerine bir çalışma yapıldı, bu çalışma neticesinde elde ettiğimiz rakamın akşama doğru artacağını düşünüyoruz. Yerel savcı orada, sağlık birimleri orada, yerel polis çalışmasını devam ettiriyor. PKK terör örgütünün, PYD terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçunu bütün uluslararası örgütlerin görmesini, bütün insanlığın görmesini istiyoruz. Biliyorsunuz bir ay önce yine PKK terör örgütü Afrin´deki bir sivil hastaneyi hedef almış, 14 sivil vatandaş orada şehit olmuştu. Bunların tacizleri sivil halk üzerine devam etmekte. Bombalı araçlarla, Tel Rıfat ve Münbiç´ten atmış oldukları füzelerle Afrin´de yaşayan sivil vatandaşlarımız taciz edilmekte. PKK terör örgütünü, YPG terör örgütünü tekrar lanetliyor, bu insanlık suçunun uluslararası kuruluşlar tarafından görülmesini, yerinde gelip izlenmesini de talep ediyorum."
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