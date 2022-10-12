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Bir Peri Masalı 3. bölüm full izle! FOX TV ile Bir Peri Masalı dizisi ilk bölüm tek parça kesintisiz izle!

Bir Peri Masalı yeni bölüm yayınlandı! Bir Peri Masalı 3. bölüm izle

Bir Peri Masalı son bölüm izleme ekranı dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Bir Peri Masalı yeni bölümü ile 12 Ekim Çarşamba akşamı seyircilerle buluştu. İşte Bir Peri Masalı 3. bölüm özeti...

12.10.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bir Peri Masalı yeni bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciye heyecanlı anlar yaşatan dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler merak ediliyor. İşte Bir Peri Masalı 3. bölüm izleme ekranı...

  • BİR PERİ MASALI 3. BÖLÜM İZLE

    Bir Peri Masalı 3. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Bir Peri Masalı 3. bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • BİR PERİ MASALI 3. BÖLÜM ÖZETİ

    Alp, Zeynep’i yeni hayatında bulmuş ve köşeye sıkıştırmıştır. Zeynep, onu ele vermemesi için Alp’i ikna edebilecek midir? Onu ikna etse bile Zeynep’i en çok korkutan kişi onun izini bulmuştur: Babası.

    Onur ise kendi babasıyla ilk kez Zeynep sayesinde yüzleşmeye karar vermiştir. Fakat bu yüzleşmenin sonucu çok ağır olur. Hamit’in yokluğunda varis savaşı için Harika, Onur’a karşı iyice cephe alır. Ama bu savaşın ilk galibi herkes için büyük bir sürpriz olacaktır.

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