'Bir Ömrün Sonbaharı' nın galası gerçekleştirildi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; başrollerinde genç yıldızlar Eylül Tumbar ile Bilal Yiğit Kocak'ın yer aldığı, Burcu Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan 'Bir Ömrün Sonbaharı'nın galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

REKLAM advertisement1 Gizem Kızıl'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, beyazperdeye çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden 'Zeynep'in, 'Can' ile tanıştıktan sonra aşkı ve umudu keşfetme hikâyesi aktarılacak.

'Bir Ömrün Sonbahar'ı, 'Can'ın amansız hastalığına rağmen iki gencin her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışan aşkını duygu dolu bir dille anlatılıyor. Filmin kadrosunda; Eylül Tumbar ve Bilal Yiğit Koçak'ın yanı sıra Lal Ensari, Efe Eroğlu, Sedef Akalın, Taner Rumeli, Sevim Erdoğan, Meriç Özkaya, Göktuğ Yıldırım, Liya Su Elez yer alıyor.