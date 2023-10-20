Bir nesle "Sie liegt in meinen armen" dedirtmişti! İşte Muhabbet'in son hali!

Bir dönemin efsane şarkılarından biri olan ve 2005 yılında çıkmasına rağmen hala söylenen "Sie liegt in meinen Armen"'ı söyleyen Muhabbet, son haliyle gündem oldu. Şarkı Almanca olsa da Türkiye'de herkesin dilinde olan şarkıyı üreten Muhabbet'in son hali...