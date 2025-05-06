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        Haberler Gündem HT Trend Bir motosikletlinin ateşin üstünden geçmesi kamerada

        Bir motosikletlinin ateşin üstünden geçmesi kamerada

        Gaziosmanpaşa'da bir motosikletlinin, ateşin üzerinden geçmesi cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:37
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        Motosikletli ateşin üstünden geçti
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        Pazariçi Mahallesinde dün akşam bir motosiklet kullanıcısı, boş alanda yakılan ateşin üstünden geçti. Ateş yayılırken, motosiklet kıvılcımlar saçarak ilerledi.

        Bu esnada çevredekiler motosikletliye "Motor yanıyor" diye seslendi.

        Motosikletlinin ateşin üzerinden geçmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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