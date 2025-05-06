Bir motosikletlinin ateşin üstünden geçmesi kamerada
Gaziosmanpaşa'da bir motosikletlinin, ateşin üzerinden geçmesi cep telefonuyla kaydedildi.
Giriş: 06.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:37
Pazariçi Mahallesinde dün akşam bir motosiklet kullanıcısı, boş alanda yakılan ateşin üstünden geçti. Ateş yayılırken, motosiklet kıvılcımlar saçarak ilerledi.
Bu esnada çevredekiler motosikletliye "Motor yanıyor" diye seslendi.
Motosikletlinin ateşin üzerinden geçmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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