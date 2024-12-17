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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Bir Koleksiyoner Hikâyesi' devam ediyor

        'Bir Koleksiyoner Hikâyesi' devam ediyor

        Taviloğlu Koleksiyonu'nun 52 yıllık serüvenini İstanbul'un 7 önemli kültür mekânında sanatseverlerle buluşturan 'Bir Koleksiyoner Hikâyesi' sergisinin süresi uzatıldı. Sergi, 30 Mart 2025 tarihine kadar Galeri Eyüpsultan, İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi), İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, ⁠Mecidiyeköy Tarihi Likör Fabrikası, Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:26
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        'Bir Koleksiyoner Hikâyesi' devam ediyor
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        1972’den günümüze, yarım asırlık bir tutkuyu, birikimi ve adanmışlığı sanatseverlerle paylaşan “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi devam ediyor. 21 Eylül’deki açılışından bu yana 120 bin kişinin ziyaret ettiği sergi 30 Mart 2025’e kadar uzatıldı. İstanbul’un 7 önemli sanat mekânına yayılan ücretsiz sergiler, Taviloğlu Koleksiyonu’nun tamamını, 903 sanatçının 2438 eserini bir arada görme imkânı sunuyor.

        Küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf’ın üstlendiği “Bir Koleksiyoner Hikâyesi”, İş Sanat ana sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür Daire Başkanlığı, İBB Miras, Eyüp Belediyesi, Altınmarka, Bilgili Holding ve Doğuş Grubu’nun katkıları ve Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) iş birliği ile; Galeri Eyüpsultan, İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi), İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Likör Fabrikası, Müze Gazhane, The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok ve Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta 30 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

        Sergi mekanları ve ziyaret saatleri:

        • Galeri Eyüpsultan - Pazartesi hariç her gün 11.00-19.00
        • İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi) - Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00
        • İş Sanat Kibele Sanat Galerisi - Her gün 09.00-19.00
        • Mecidiyeköy Likör Fabrikası - Pazartesi hariç her gün 11.00-19.00
        • Müze Gazhane - Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00
        • The Ritz-Carlton Residences, Istanbul (B Blok) - 7 Ocak’tan itibaren, Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00
        • Yapı Kredi bomontiada (F Blok) - 10 Ocak’tan itibaren, Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00
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        #Mustafa Taviloğlu
        #İş Sanat
        #Müze Gazhane
        #İBB Kültür
        #İBB Miras
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