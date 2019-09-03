Bir koca vahşeti daha! Cezaevinden firar etti, molotofla evden çıkarıp, pompalıyla öldürdü - Haberle

Cezaevinden kaçan Ali Mıngır, Konya'da başka biriyle yaşadığı iddia edilen eşini pompalı tüfekle vurdu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, koca vahşeti, saat 05.30 sıralarında Merkez Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinin başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen koca Ali Mıngır, hükümlü bulunduğu Afyonkarahisar açık cezaevinden firar etti. Ali Mıngır, Konya'da eşi Birsen Mıngır'ın bir erkekle birlikte yaşadığı iddia edilen eve geldi.

Ali Mıngır, eşi ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi evden çıkarı çıkarmak için pencereden attığı molotofkokteyli ile yangın çıkardı. Öfkeli koca, panikle evden dışarıya çıkan 48 yaşındaki Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri, korkunç olayın ardından kaçan Ali Mıngır'ın yakalanması için çalışma başlattı.