İki kadın aday sahaya çıktı: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan seçilebilir

İktidar partisinin adayı Eski Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum; muhalefet partisinin adayı ise Senatör Xochitl Galvez oldu. Böylece Meksika tarihinde ilk kez devlet başkanlığı yarışında iki kadın aday ipi göğüslemek için sahaya çıkacak.

Yakın zamana kadar Mexico City'nin belediye başkanı olarak görev yapan 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum, iktidar partisi MORENA içinde aday olabilmek için 5 erkeğin önüne geçti. Sheinbaum, Haziran 2024 seçimlerinde seçilirse Meksika'nın ilk kadın ve Yahudi devlet başkanı olacak.

Sheinbaum'un adaylığı, muhalefetin 61 yaşındaki Senatör Galvez'i aday göstermesinden günler sonra geldi. 61 yaşındaki Galvez, bilgisayar mühendisi ve iş insanı. 2015'ten 2018 kadar Mexico City'nin Hidalgo şehrinde belediye başkanlığı yaptı. 2018'den bu yana Kongre'de Senatör olarak görev yapıyor.

İki siyasi bloğun ön seçimlerini kazanan kadınlar, ülkedeki geleneksel "maço" kültürünü yıkabilir, hatta ABD'den önde ilk kez kadın başkanın seçebilmesini sağlayabilir.

Sheinbaum ve muhalefet adayı Gálvez, Meksika'nın bir kadın tarafından yönetilmeye hazır olduğu konusunda ısrar etti ancak bunun kolay olmayacağı belli. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum'un tamamı erkek olan parti içi beş rakibini mağlup ettiğini duyurdu. López Obrador, kadınları kabinede önemli konumlara yerleştirdi ve zaman zaman erkek şovenizmi ile suçlansa bile Sheinbaum'un akıl hocası oldu.

1953'E KADAR KADINLARIN OY KULLANMA HAKKI YOKTU

Meksika Kongre üyelerinin yarısı kadın ve kabinede cinsiyet eşitliği söz konusu. Aslında Meksika'da 2021 yılından bu yana kadınların siyasi alanlarda daha çok yer aldığını görüyoruz.

Meksika Yüksek Mahkemesi'nin baş yargıcı Shannon Bacon isimli bir kadın. Kadınlar, Kongre'nin iki kanadına da liderlik ediyor. Karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğinin dünyanın geri kalanına kıyasla büyük oranda sağlandığı ülkede, kadınlar yasama meclisinin yüzde 50'sini oluşturuyor. 1953'e kadar kadınların oy hakkının bulunmadığı ülkede yaşanan bu gelişmeler dikkate değer.