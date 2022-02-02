Bir ilk: İsrail Savunma Bakanı Bahreyn'de

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İsrail Ordusu Radyosundan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Benny Gantz, resmi bir ziyaret için Bahreyn'e gitti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir İsrail savunma bakanının ilk kez bir Körfez ülkesine resmi ziyaret gerçekleştirdiği vurgulandı.

Ziyarete ilişkin Manama makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, ziyaretin iki gün süreceği ve bu süre zarfında Bahreyn ile güvenlik alanında ilk mutabakat anlaşmasının imzalanacağı aktarıldı.

Gantz'ın Bahreynli mevkidaşı General Abdullah bin Hassan el-Nuaymi'nin yanı sıra Bahreyn Genelkurmay Başkanı Ziyab bin Sakr el-Nuaymi ile mutabakat zaptı imzalamasının beklendiği kaydedildi.

Gantz'ın ayrıca, Kral Hamed bin İsa Al Halife ile görüşeceği ve ülkedeki ABD Donanmasının Beşinci Filosu'nu ziyaret edeceği bildirildi.