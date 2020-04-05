Bir hikaye: Jürgen Klopp

“Çalışmaya ara verdiğiniz oluyor mu?” sorusu, Klopp'un en çok karşılaştığı soru olabilir. Onun en büyük hobisi, her şeyi kontrol etmek! En ince detayları bile iki kez kontrol etmek bir başkası için işkence gibi olsa da onun favori aktivitelerinden biri. Ara verdiği tabii ki de oluyor. Eşi ve köpekeşri Emma'yla kumsalda yaptıkları akşam yürüyüşleri, günün en güzel anları. Yemekleriyse genelde teknik ekipten arkadaşlarıyla birlikte yiyor ancak futbol değil, hayattan konuşuyorlar. Liverpool halkının Klopp'u dart yada masa tenisi oynarken görmesi ise şehrin rutinlerinden biri haline geldi.