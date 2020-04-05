Bir hikaye: Jürgen Klopp

05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jürgen Klopp çok eğlenceli biri. Liverpool'un başına gçetikten sonra 20 Aralık 2015'te Watford'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuşlardı. Futbolcular dahil herkes, kulübün düzenleyeceği Christmas partisini iptal edeceğini düşünüyordu.. Kimsenin eğlenecek hali yoktu. Onlar için şaşırtıcı olan ise Alman menajerin partinin yapılmasına karar vermesi oldu. Futbolcular, teknik ekip ve tüm personel, Formby Hall Oteli'ne gelmişti ancak ortam partiden ziyade her şeyi andırıyordu.
Derken Klopp mikrofonu aldı ve konuşmaya başladı: “Hepimiz hayal kırılığı yaşadık ancak dün gece geride kaldı. Burada bulunmak sizin göreviniz. Eğlenmek de öyle. Ne kadar içtiğinizi zerre kadar umursamıyorum. Kızacağım tek şey, birinin partiyi benden önce terk etmesi olur. Bu kulüpte ne yapacaksak, ne yapıyorsak bu birlikte olacak. Bu da demek oluyor ki bu gece parti yapacağız!”
Öyle de yaptılar. Klopp dans pistinde eşi Ulla'yla birlikte cüssesinden beklenmeyecek figürler sergiledi. O gece yüzünden gülücük eksik olmadı. Bu futbolculara sirayet etti çünkü mutluluk bulaşıcıydı. Gecenin başında suratları asık futbolcular, saatin nasıl geçtiğini anlamadı.
3-0'lık Watford yenilgisi artık geride kalmıştı. Birkaç gün önce Manchester United, Christmas partisini oyuncuların isteği doğrultusunda iptal etmişti. Louis van Gaal'i Şampiyonlar Ligi'ndeki Wolfsburg yenilgisinin ardından ligde de Bournemouth, Norwich City ve Stoke City'ye yenildikleri için zor günler bekliyordu. Daha önce Harry Redknapp ve Alan Pardew da partilerin iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak Klopp, İngiltere'ye gelmesinin üzerinden henüz 2 ay olmuşken herkesten farklı bir yol izledi.
"HERKES GELECEK, MAZARET YOK"
Liverpool oyuncuları, Klopp göreve gelmeden önce onu biraz araştırsalardı parti kararına şaşırmazlardı. Bundan bir yıl kadar önce Almanya'da da benzer durumdaydı. Teknik direktörlük kariyerinin en kötü dönemini geçiriyordu ve Borussia Dortmund, küme düşme potasındaydı. Futbolcuların hepsine tek tek mesaj attı: “Bir anlığına bile başka seçeneğiniz olduğunu düşünemezsiniz. Herkes gelecek. Mazeret yok”
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