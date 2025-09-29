5 çocuk annesinden bir haftadır haber alınamıyor
Kütahya'nın Emet ilçesi Abaş köyündeki evinden bir hafta önce ayrılan 5 çocuk annesi Habibe Asma'dan haber alınamıyor
Kütanya'nın Emet ilçesi Abaş köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi Habibe Asma (40), geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Asma'nın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ekiplerince, şu ana kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir alanda arama gerçekleştirmesine rağmen kayıp kadının izine rastlanmadı.
Arama çalışmaları devam ederken baba Mehmet Varol, bir haftadan haber alamadıkları kızını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istedi