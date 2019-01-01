01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gümüşhane'de geçen hafta yağan yoğun karın ardından Yağmurdere Vadisi'nde yer alan Aşağı Yuvalı köyünün yolunda oldukça dik olan bölgelerden çığ geldi. Son bir haftada 6 ayrı noktada çığ gelen bölgede, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı her günün ertesinde bu kez farklı noktada çığ oluştu. Yıllardan beri sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli personelin dikkatli ve tedbirli davranması sonucu herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından en büyük çığ kütlesinin temizliği 2 gün sürdü.
10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE ÇIĞ
İHA'da yer alan habere göre, İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi yol üzerinde 10 metre yüksekliğinde ve 30 metre uzunluğundaki çığ kütlesini temizledi. Önceki akşam geç saatlere kadar süren çalışmanın ardından kalan 2 ayrı çığ kütlesi ise dün temizlendiği belirtildi.
"İNŞALLAH BİR DAHA ÇIĞ GELMEZ"
Aşağı Yuvalı köyü muhtarı Hami Gündoğdu çığ alanında 4 gündür çalıştıklarını belirterek, “İnşallah bundan sonra gelmez de bize de ekibe de çile çektirmez. Son bir haftada 6 kez çığ geldi. Ekipler ellerinden geldiği kadar çalışıp yolumuzu açmaya çalışıyorlar. Yolumuz kar şartları ağır olduğundan dolayı ekipler 4 gündür bizim yoldalar. Çığ geldi açtılar, tekrar geldi tekrar açtılar. Açılan 4 çığdan sonra 2 çığ daha var. İnşallah onları da açarız” dedi.
"KAYA GİBİ SERTLEŞMİŞ BİR KÜTLE"
Muhtar Gündoğdu, kış mevsiminde köyde yaklaşık 20 kişi ve 80 büyükbaş hayvan olduğunu belirterek, çalışmalar için Özel İdare ekiplerine, müdüründen, şefine çalışanların hepsine teşekkür etti. 4 gündür yoğun kar yağışı altında çalıştıklarını kaydeden iş makinesi operatörü Adem Ataman ise “Çığ kütlesinin yüksekliği yaklaşık 10 metre var. Kaya gibi sertleşmiş kar kütleleri. İçerisinden taşlar, küçük çam fidanları çıktı. Derenin önü de çığ nedeniyle kesildiği için su da çığ kütlesinin altından geçmiş, kar bayağı sertleşti” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!