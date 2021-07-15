Bir günde 20 orman yangını çıktı!

HABERTURK.COM

Bakan Pakdemirli, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, ormanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Pakdemirli, "Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, insansız hava araçları (İHA) saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine bugün başlayan Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

"20 YANGIN ÇIKTI, 18'İ SÖNDÜRÜLDÜ"

Bakan Bekir Pakdemirli son açıklamasında ise, "Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını hakkında da, "Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette" dedi.