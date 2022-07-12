Bir grup Kongre üyesinden Türkiye'ye yeni F-16 engeli girişimi

Yunan kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Pappas, NATO müttefiki Yunanistan'ın güvenlik endişeleri nedeniyle ABD'nin F-16 savaş uçakları ve ilgili teçhizat satışlarının sıkı gözetimini gerektiren bir metin hazırladı. Pappas, 15 mevkidaşının da imzasını alarak, 2023 için 813 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) bir ek madde sokulması için girişimlere başladı.
Öneri değişikliklerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın, satış veya devirden en az 120 gün önce Türkiye'nin "Yunanistan'ın egemenliğini ihlal etmediğini", Kongre'ye belgeleyememesi durumunda, F-16'ları veya F-16 modernizasyon kitlerini Türkiye'ye satmasını veya devretmesini kısıtlamalı hükmünün konması isteniyor.
Bu metinde, ihlalleri "kara uçuşları veya Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün Atina Uçuş Bilgi Bölgesi'ni ihlal etme" olarak tanımlanmış durumda.
İLK SOMUT ÇABA OLARAK YORUMLANDI
Temsilciler Meclisi üyesi Pappas'ın önerdiği değişiklik, Kongre üyelerinin Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu güçlendirme niyetini kısıtlamaya yönelik ilk somut çabası olarak yorumlandı.
2022 Savunma Bütçe Yasasında, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, Kıbrıs-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörülmüş ve Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda Biden'ın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da yasada yer alan maddeler arasında yer almıştı. 2021 Savunma Bütçe Yasasında Türkiye'nin aldığı 6 F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetlerince kullanılması için gerekli yetkilendirme yapılmıştı.
Biden yönetiminin 2023 mali yılı için talep ettiği 813 milyar dolarlık savunma harcamaları bütçesi, 2000 yılından bu yana talep edilen en yüksek savunma bütçesi olarak tarihi bir rekor olarak nitelendirilmişti. Bütçe hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da belli komitelerde görüşülüp oylandıktan sonra ortak bir anlaşılan bütçe iki kanatta da oylanarak Biden'ın imzasına gidecek.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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