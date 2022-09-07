Bir garip hırsızlık! Balkonda asılı olan çamaşırları çaldı

Bir garip hırsızlık haberi! Bursa'da bir hırsız balkonda asılı olan çamaşırları çaldı - Öne çıkan haberler

İHA

Bursa'da şüpheli bir şahıs, balkonda asılı olan çamaşırları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir kişi balkonda asılı olan çamaşırları gözüne kestirdi.

Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, asılı olan çamaşırları bir anda çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.