Bir dönemin ünlü modeli Loni Willison artık işsiz ve evsiz - magazin haberleri

Bir dönemin ünlü modeli Loni Willison artık işsiz ve evsiz - magazin haberleri

Bir dönemin ünlü modellerinden olan, artık evsiz ve işsiz bir hayat sürdüren Loni Willison, dün Beverly Hills'te tek başına yürürken görüntülendi. 'Sahil Güvenlik' (Baywatch) dizisi yıldızı Jeremy Jackson'ın (44) eski eşi olan 42 yaşındaki Willson, sokakta yürürken iki çanta dolusu eşyasını taşırken objektiflere yansıdı.

REKLAM advertisement1

Bir zamanlar fitness dergilerine poz veren ve o zamanki eşi Jeremy Jackson ile birlikte göz alıcı etkinliklerde kırmızı halıda yürüyen eski model, artık kirli kıyafetlerle dolaşıyor.

Loni Willison'ın trajik çöküşü, hayatındaki tüm sorunların sorumlusunun eski eşi Jackson olduğunu düşünmesinden sonra geliyor. Bir zamanlar dergilere kapak pozları veren, yıldızı parlayan bir modelken, Willison'ın hayatı 2010'larda altüst oldu. Akıl sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı nedeniyle boşandı, işini ve nihayetinde evini kaybetti. Bu da onu sokaklarda yaşamaya itti.

REKLAM

Mayıs 2023'te yayınlanan bir röportajında, hayatının nerede yanlış gittiği sorulunca eski eşini işaret etti.

Çift, iki yıldan az bir süre evli kalmalarının ardından 2014 yılında kavgalı bir şekilde ayrıldı. Loni Willison, Jeremy Jackson'ın sarhoşken fiziksel bir kavgada kendisini boğmaya çalıştığını iddia etti. Los Angeles polisi, Ağustos 2014'te Willison ve Jackson'ın Los Angeles'taki evinden bir aile içi şiddet ihbarı geldiğini doğruladı. Olayda, Willison'ın iki kaburgasının kırıldığı, boynunun yaralandığı, yüzünde ve vücudunda çizikler olduğu bildirildi. Ancak Willison, şikayette bulunmamayı tercih edince dava düştü. 2021'de The Sun'a konuşan Loni Willison; "Bana saldırdığında onu ihbar etmedim çünkü korkmuştum. Duygusal olarak kötü bir durumdaydım ve Jeremy'nin hapse girmesini istemedim" dedi. Willison, yıllarca gözlerden uzak kaldıktan sonra ilk kez 2018 yılında, sokaklarda evsiz bir şekilde görüntülendi. O dönemde Daily Mail'e çöküşü hakkında konuştu ve 2016 yılında bir sinir krizi geçirdiğini, birinin vücuduna ancak uyuşturucu madde alarak düzelebilecek elektrik akımları gönderdiğine inanmaya başladığını açıkladı.