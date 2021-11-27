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Başrollerini Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Bir Barda Bir Gece'nin prömiyeri yapıldı

HABERTURK.COM

Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu'nun iki kişilik oyunu 'Bir Barda Bir Gece' ilk kez sahnelendi. Yeşilçay'ın uzun bir aranın ardından sahnelere döndüğü, Saraçoğlu'nun ise ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı DasDas Sahne'nin oyununun prömiyerinde Azra Akın, Burak Dakak, Cansel Elçin, Cem Karcı, Deniz Can Aktaş, Didem Balçın, Ece Yüksel, Furkan Andıç, Gizem Erman Soysaldı, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Naz Çağla Irmak, Özge Özacar, Tarık Uğur Özenbaş, Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimler, iki başarılı oyuncunun bu önemli gününde heyecanlarını paylaştı.

Lulu Raczka'nın imzasını taşıyan, Distopik bir dünyayı gözler önüne seren 'Bir Barda Bir Gece', kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada arkadaşını bulmak için bara giden üniformalı kız ile barın tek çalışanı bir kadının arasındaki gerilim ve soru işaretlerinin hiç bitmediği bir geceyi merkezine alıyor. İzleyenlerin günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyaya tanıklık edeceği oyunu Nagihan Gürkan yönetiyor.