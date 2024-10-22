'Bir Arada' sahnesinde sezon başlıyor

'Bir Arada' sahnesinde sezon başlıyor

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini Bir Arada konserlerinde müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sezonun bu ilk konserinde, uluslararası caz sahnesinde dikkat çeken, ödüllü caz vokalisti Evrim Özşuca, sahnesinde Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi’yi konuk ediyor.

25 Ekim’de Pera Café’de gerçekleşecek bu buluşmada, iki sanatçı müzikal birikimleriyle dinleyicilere caz dolu bir akşam yaşatacak.

Konsere katılan seyirciler, “Uzun Cuma” kapsamında 18.00 – 22.00 arasında Pera Müzesi’ni ücretsiz gezme olanağı da bulacak.