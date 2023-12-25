Bir Alman Noel lezzeti: Stollen kek tarifi!

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Noel'in Almanya'daki simgelerinden biri olan Stollen keki, yıllar boyunca geçmişten günümüze ulaşan oldukça lezzetli bir tariftir. İçeriğinde bolca kuru meyve bulunan kekin üzeri, pudra şekeriyle kaplanır. İşte Noel coşkusunu sofralarınıza taşıyacak Stollen kekin tarifi...

STOLLEN KEK MALZEMELERİ NELER?

Stollen kek için gereken malzemeler şu şekildedir;

3 su bardağı un

1 paket instant maya

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı tereyağı (eritilmiş ve soğutulmuş)

1 büyük yumurta

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı kuru kayısı (doğranmış)

Yarım su bardağı doğranmış badem

Yarım çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı vanilya özü

Pudra şekeri (üzerine serpmek için)

REKLAM STOLLEN KEK NASIL YAPILIR? Stollen keki, özel malzeme kombinasyonu ve özenli bir yapım süreci gerektirir. Bu eşsiz lezzeti evinizde hazırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Unu bir karıştırma kabına alın ve ortasını açın. İçine instant mayayı ve toz şekeri ekleyin.

Ilık süt, eritilmiş tereyağı ve yumurtayı ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamur yoğurma işlemi tamamlanınca, kuru üzüm, doğranmış kayısı, badem, limon kabuğu rendesi, tarçın ve vanilya özünü ekleyin. Tüm malzemeler homojen bir şekilde dağılana kadar tekrar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru örtüp, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamurun hacmi yaklaşık olarak iki katına çıkmalı.

Mayalanan hamuru tekrar yoğurun ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerini örterek yaklaşık 20-30 dakika daha dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin (yaklaşık 30-35 dakika).

Pişen keki fırından çıkarıp, oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Soğuyan kekin üzerine bol miktarda pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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