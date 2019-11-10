Bir ailenin yok olduğu feci kazada acı detay ortaya çıktı! - Haberler

Sakarya’da dün gece meydana gelen trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İnci Nur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu son yolculuklarına uğurlandı. Ölen genç kadının hamile olduğu öğrenildi.

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, merkez Adapazarı ilçesinde saat 00.40 sıralarında misafirlikten dönen Oğulcan Uğurlu idaresindeki otomobil, Orhangazi Caddesi üzerinden Bilecik istikametine giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve işçi servisine çarptı. Servis minibüsü de biri park halinde iki otomobile çarptı.

BABA OLAY YERİNDE, ANNE VE BEBEK HASTANE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Kaza sırasında araçta sıkışan Oğulcan Uğurlu, İnci Nur Uğurlu ve 7 aylık Eymen Efe Uğurlu ise itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçta sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı. Kazada Oğulcan Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve bebeği ise kaldırıldıkları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bugün Serdivan İlçesine bağlı Aşağıdereköy Mahalle Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında 21 yaşındaki Oğulcan Uğurlu, 20 yaşındaki İnci Nur Uğurlu ve 7 aylık Eymen Efe Uğurlu yan yana defnedildi. Cenazede gözyaşı sel olurken, genç anne ile ilgili acı bir detay ortaya çıktı. İnci Nur Uğurlu'nun ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Uğurlu ailesinin yakınları ise sinir krizi geçirdi.