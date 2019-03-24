Bir Aile Hikayesi 3. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Bir Aile Hikayesi'nin son bölümünde, Reyhan ve Cem’in evliliğinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Patronuyla sorun yaşayan Cem, eve sık sık geç gelmekte ve çareyi alkolde aramaktadır. Reyhan ise bir türlü geçinemeyen Mahur ve Berk’le uğraşırken, diğer yandan da Beste’nin yeme düzenini kontrol altına almaya çalışmaktadır. Cem’in evde olmadığı bir gece başlarına gelen bir olay Reyhan için bardağı taşıran son damla olur.

BİR AİLE HİKAYESİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Aile Hikayesi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Mahur Berk ve Beste ile üçüz olmadığını öğreniyor.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aradan sekiz yıl geçmiş, Reyhan ve Cem’in evliliğinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Patronuyla sorun yaşayan Cem, eve sık sık geç gelmekte ve çareyi alkolde aramaktadır. Reyhan ise bir türlü geçinemeyen Mahur ve Berk’le uğraşırken, diğer yandan da Beste’nin yeme düzenini kontrol altına almaya çalışmaktadır. Cem’in evde olmadığı bir gece başlarına gelen bir olay Reyhan için bardağı taşıran son damla olur.

Berk, yapımcının bulunduğu partiye gidip ondan özür dileyerek işine geri dönmek zorundadır. Bunu yapabilmesi için Beste’nin desteğine ihtiyaç duyar. Oysa Beste için ‘havalı’ insanların olduğu o partiye gitmek büyük bir meseledir. Erdem onun rahat hissetmesi için elinden geleni yapar. Ancak gecenin sonunda işler kontrolden çıkar.

Mahur, Şakir’i en iyi doktora götürebilmek için hiç hoşlanmadığı birinden yardım ister. İyileşme umudu olmayan Şakir ise, randevuya gitmemek için direnir. Mahur onu ikna edebilmek için gözünü karartır. İşler umduğu gibi gitmese de, günün sonunda babasına doğru bir adım daha atacaktır.