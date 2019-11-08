Biotin eksikliği; nadir görülen bir eksikliktir. Ancak vücut için önemli olan bir eksiklik olması, kaslarda güçsüzlük, ağız kenarında yara, saç dökülmesi, mantar hastalığı, anemi ve doğum kusurları hastalıklarının oluşmasına neden olur. Doğum kusurlarına önlem olması açısından 25 ülkede doğumdan önce biotin eksikliği testi yapılmaktadır.
Nadir görülmesinin nedeni ise; biotin içeren gıdaların tüketilmesinin sağlanmasıdır. Ancak alınmasına rağmen bazen biotin vücutça işlenmez ve eksiklik oluşur.
Biotin Eksikliği Nedenleri:
- Çiğ yumurta akı; bazı diyetlerde kullanılır ve tüketilmesi biotin eksikliği yapar.
- Yetersiz beslenme; besin değeri açısından eksik tüketim olması vitamin ve minerallerin de eksik alınmasına ve biotin eksikliğine yol açmaktadır.
- Protein; az tüketildiği zaman biotin eksikliği nedeni olabilmektedir.
- Antibiyotik kullanımı; uzun süre devam ederse biotin eksikliği olmasına etken olur. Biotinin işlenmesine negel olmaktadır.
- Bazı ilaçlar; istem dışı kas ve sara nöbetleri için kullanılan ilaçlar biotin eksikliğini yaratır işlenmesini engeller.
- Sigara ve Alkol; kullanılması kadınlarda daha çok biotin eksikliği oluşturur.
- Gebelik; olması halinde biotin eksikliği artmaktadır, takviye alınması gereklidir.
Biotin Eksikliği Belirtileri:
- Mantar enfeksiyonları
- Cilt kuruluğu
- Saç kaybı veya kellik
- Deri döküntüleri hali
- Kırılan ve cansız saçlar
- Sinir siteminde sorunlar (kas ağrıları, sürekli uyku hali, hafif depresyon, halsizlik, duygularda değişme)
- Mide ve bağırsaklarda sorun olması (Bulantı, kusma ve anoreksi oluşur)
Biotin takviyesi haplarda kullanılmaktadır. Ancak doğal yoldan alınması daha sağlıklı olacaktır.
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