BioNTech-Pfizer'den Omicron varyantı açıklaması!

Reuters

Dünya çapında ilk onay alan Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech ve Pfizer'den Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uzmanların endişelerini anlıyoruz, B.1.1.529 varyantıyla ilgili araştırmalarımızı başlattık" denildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, en geç iki hafta içerisinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri beklediklerini belirten BioNTech, bu verilerle varyantın aşının sağladığı bağışıklıktan kaçtığının anlaşılması halinde bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmelerine yardımcı olacak bilginin elde edileceğini duyurdu.

Pfizer ve BioNTech, aşılarını altı hafta içinde yeniden tasarlayabileceklerini ve ilk dozların 100 gün içinde hazır olabileceğini kaydetti.