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Binlerce fotoğraf arasından seçildiler... Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü!

İşte 2022'nin en komik vahşi yaşam fotoğrafları

2022 yılının Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin (Comedy Wildlife Photography Awards) kazananları açıklandı. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmada büyük ödül, ağaçtan düşen talihsiz bir aslan yavrusunu kaydeden Jennifer Hadley'e gitti

Giriş: 09.12.2022 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2022 yılının Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri (Comedy Wildlife Photography Awards) belli oldu. Yarışmada büyük ödülü, Jennifer Hadley kazandı. Jennifer Hadley ağaçtan düşen talihsiz bir aslan yavrusunu ölümsüzleştirerek büyük ödülün sahibi oldu.

    Tanzanya'nın kuzeyini kapsayan koruma alanı Serengeti'de 3 aylık bir aslan yavrusunu fark eden Hadley, "Kedilere hiç yakışmayan bir şekilde kendi başına aşağı ineceği hiç aklıma gelmemişti" dedi. Hadley, "Kimse bunun olmasını beklemiyordu. Tabii ki onun güvenliğinden endişeliydik ama mutlu bir şekilde kediler gibi tam zamanında doğruldu. Dört ayak üzerine düşerek kardeşleriyle birlikte kaçtı" dedi.

  • İşte kazanan diğer kareler...

    Fotoğraf: Miroslav Srb

  • Fotoğraf: Jennifer Hadley

  • Fotoğraf: Ryan Sims

  • Fotoğraf: Mark Schocken

  • Fotoğraf: Jagdeep Rajput

  • Fotoğraf: Jia-Chen

  • Fotoğraf: Alex Pansier

  • Fotoğraf: John Chaney

  • Fotoğraf: Emmanuel Do Linh San

  • Fotoğraf: Arturo Telle Thiemann

     

  • Fotoğraf: Michael Eastwell

  • Fotoğraf: Federica Vinci

  • Fotoğraf: Jean Jacques Alcalay

  • Fotoğraf: Arshdeep Singh

  • Fotoğraf: Martin Grace

     

    *Haberin görselleri The Comedy Wildlife Photography Awards'ın internet sitesinden alınmıştır.

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