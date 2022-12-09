2022 yılının Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri (Comedy Wildlife Photography Awards) belli oldu. Yarışmada büyük ödülü, Jennifer Hadley kazandı. Jennifer Hadley ağaçtan düşen talihsiz bir aslan yavrusunu ölümsüzleştirerek büyük ödülün sahibi oldu.

Tanzanya'nın kuzeyini kapsayan koruma alanı Serengeti'de 3 aylık bir aslan yavrusunu fark eden Hadley, "Kedilere hiç yakışmayan bir şekilde kendi başına aşağı ineceği hiç aklıma gelmemişti" dedi. Hadley, "Kimse bunun olmasını beklemiyordu. Tabii ki onun güvenliğinden endişeliydik ama mutlu bir şekilde kediler gibi tam zamanında doğruldu. Dört ayak üzerine düşerek kardeşleriyle birlikte kaçtı" dedi.