Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla Yayladere ilçesine bağlı Kırköy kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda, çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfek, bir zagros keskin nişancı tüfeği, bir kanas keskin nişancı tüfeği namlusu, bir adet RPG-7 sevk fişeği, 3 silah üstü dürbünü, bir mesafe ölçer dürbün ve 30 palaska ele geçirildi.