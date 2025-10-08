Bingöl'de Gülbahar Barajı kuruma noktasına geldi
Bingöl'de kuraklık ve yağışların azlığı nedeniyle Gülbahar Barajı kuruma noktasına geldi. Su seviyesinin düşmesiyle yıllar önce sular altında kalan eski Bingöl-Solhan karayolu yeniden gün yüzüne çıktı
Bingöl-Solhan karayolu üzerindeki Gülbahar Barajı, yaşanan kuraklık ve sulama amaçlı yoğun su kullanımı nedeniyle kuruma noktasına geldi.
Su seviyesinin düşmesiyle yıllar önce sular altında kalan eski Bingöl-Solhan karayolu yeniden gün yüzüne çıktı.
Baraj çevresindeki vatandaşlar, yağışların azlığı ve yoğun sulama ihtiyacının barajın su seviyesini düşürdüğünü belirterek endişelerini dile getirdi.
Vatandaşlardan Raif Bilici, "Bölgemizin en önemli sulama kaynaklarından olan Gülbahar Barajı bu sene kuraklıktan nasibini aldı. Son zamanlarda piknik alanı olarak da kullanılan hatta şu anda bizim de o amaçla geldiğimiz barajın bu hali bizi derinden üzdü. Bingöl ovasını sulayan tek baraj burası. Baraj suları o kadar çekildi ki eski Bingöl-Solhan karayolu ortaya çıktı. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan su kullanımı konusunda daha duyarlı olmalarını, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sunmak için suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Ayrıca bölge halkından ricam sulama yapılırken sularınızı boşa akıtmayalım sulama yaparken ihtiyacımız kadar kullanalım ki barajlarımız kurumasın" dedi.
Kuraklığın etkisiyle baraj yatağında yer yer çatlayan topraklar oluşurken, durum çevre kuruluşlarını da harekete geçirdi.
TEMA Bingöl İl Temsilcisi Saim Çakar ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü (BİFSAK) Başkanı Kenan Nihat Elçi, barajda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte çekilen fotoğraflar iklim değişikliği, bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.
