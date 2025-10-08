Vatandaşlardan Raif Bilici, "Bölgemizin en önemli sulama kaynaklarından olan Gülbahar Barajı bu sene kuraklıktan nasibini aldı. Son zamanlarda piknik alanı olarak da kullanılan hatta şu anda bizim de o amaçla geldiğimiz barajın bu hali bizi derinden üzdü. Bingöl ovasını sulayan tek baraj burası. Baraj suları o kadar çekildi ki eski Bingöl-Solhan karayolu ortaya çıktı. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan su kullanımı konusunda daha duyarlı olmalarını, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sunmak için suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Ayrıca bölge halkından ricam sulama yapılırken sularınızı boşa akıtmayalım sulama yaparken ihtiyacımız kadar kullanalım ki barajlarımız kurumasın" dedi.