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        Haberler Gündem Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı - Güncel haberler

        Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

        Bingöl-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:08 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:08
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        Yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Diyarbakır karayolunda meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yolcu minibüsü, Genç ilçesi Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada 13 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl ve Genç Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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