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        Haberler Gündem Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Güncel haberler

        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 04:40 Güncelleme: 06.11.2024 - 04:40
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        PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel sığınak, barınakların tespit ve imha edilmesi amacıyla Yeniyazı kırsalında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, toprağa gömülü çeşitli miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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