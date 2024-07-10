Bingöl'de 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Giriş: 10.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:12
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçede 6 noktada arama yapan ekipler, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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