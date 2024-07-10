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        Haberler Gündem Bingöl'de 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi - Güncel haberler

        Bingöl'de 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:12
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        Bingöl'de 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçede 6 noktada arama yapan ekipler, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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