AA

Van'ın Çatak ilçesinde geçimini bal satarak sağlayan Aslan Semo ve oğulları, ilçeyi çevreleyen yüksek dağlardaki kayaların arasında buldukları kaya balını, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıyor, yurt içinde ve yurt dışından sipariş verenlere satıyor.

AA'nın haberine göre kara kovan balı, cevizi ve alabalığı ile ünlü Çatak ilçesinde, kovanlarda üretilen balın yanı sıra yüksek dağlarda bulunan kaya balı da zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

İlçede geçimini arıcılıkla sağlayan Aslan Semo, çocukları Hasan ve Hadi Semo, kaya balı için dağları adım adım geziyor.

Uçurumların altını, kayalık bölgeleri dolaşan Semo ailesinin fertleri, kovanlardan kaçan arıların, oluşturdukları yuvalarda insan eli değmeden yaptıkları balı bulabilmek için büyük emek harcıyor.

Hasat döneminin gelmesiyle hazırlıklarını tamamlayan Semo ve çocukları, sabah erkenden belirledikleri yuvaların bulunduğu kayalıklara tırmanıyor. Her türlü tehlikeyi göze alan baba ve oğulları, saatlerce süren çabanın ardından arıların yuvalarına ulaşarak balı topluyor.

"DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞMAK İÇİN GRAMAJLA SATIYORUZ"

Hadi Semo, yaptığı açıklamada, engebeli arazileri ve verimli yaylaları nedeniyle Çatak'ta arıcılığın yaygın olarak yapıldığını söyledi.

550 kovanla arıcılık yaptığını ve kara kovan balı üretip yurdun dört bir yanına gönderdiğini aktaran Semo, endemik bitki türleri ve doğal yapısı sayesinde ilçede üretilen balın kaliteli olduğunu belirtti.

Arıların, oğul verdikleri dönemde bazılarının kovanlardan kaçtığını ve kendi yaptıkları yuvalarda yaşamaya devam ettiklerini anlatan Semo, bu arıları bulabilmek için günlerce dağları adım adım gezerek yuvalarını tespit etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Buldukları yuvalarda üretilen balı saatlerce süren çalışmanın ardından çıkarabildiklerini ifade eden Semo, "El değmeden üretilen doğal balın birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Kaya balı, arıların kendi buldukları kayaların arasında insan eli değmeden yaptıkları baldır" dedi.

Kaya balının gerçek bir şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Semo, "Bu balı yuvalardan topluyoruz ama buraya yerleşen arıların kışın yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeteri kadar balı bırakıyoruz. Kaya balına yurt içi ve yurt dışından çok talep geliyor. Balı her isteyene satmıyoruz, ilaç niyetine kullanılması için veriyoruz. Hastası olanlara istediği kadar değil, daha çok kişiye ulaşılması için az gramajla satıyoruz" diye konuştu.

Kaya balının bulunmasının çok zor olduğunu dile getiren Semo, yılda yaklaşık 10 kilogram bulabildiklerini, bu balın, kilogramı 500 ile 700 lira arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.