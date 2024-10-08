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        Haberler Bilgi Ekonomi Binbin halka arz sonuçları açıklandı! Binbin kişi başı kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek, BIST kodu?

        Binbin halka arz sonuçları açıklandı! Binbin kişi başı kaç lot verdi?

        Binbin halka arz sonuçları açıklandı. 17 milyon lot dağıtan şirket 'BINBN' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. Yüzde 15,18 halka açıklık oranına sahip firma, elde edeceği fonu borç ödeme, yatırım, hizmet ve mal satın alma gibi kalemlerde kullanacak. İşte, Binbin halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 07:33 Güncelleme: 08.10.2024 - 07:33
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        • 1

          Scooter kiralama şirketi Binbin'in halka arz sonuçları açıklandı. 17 milyon lot dağıtan firma 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. 'BINBN' kodu ile BIST'te yerini alan şirketin halka arzı katılım endeksine ve T1-T2 bakiye kullanımına uygun olacak. İşte, Binbin halka arz sonuçları...

        • 2

          BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Binbin, toplamda 17 milyon lot dağıttı. Kişi başına 5602 TL değerinde 61 lot düştü. Halka arza toplamda 278 bin 910 kişi katıldı.

        • 3

          BİNBİN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Binbin, 9 Ekim 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

        • 4

          BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.

        • 5

          BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.

          Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.

          Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.

          Yüzde 20 İşletme sermayesi.

        • 6

          BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

          'BINBIN' borsa koduna sahip firma halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek ve kaıtlım endeksine uygun olacak.

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