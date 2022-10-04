Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."